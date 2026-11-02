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Persija Jakarta Usung Misi Kebangkitan di Kandang PSMS Medan

Persija Jakarta Usung Misi Kebangkitan di Kandang PSMS Medan
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Skuad Persija Jakarta saat melakoni persiapan menatap I.League Cup 2026/27 melawan PSMS Medan di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mulai menyiapkan strategi untuk menatap jadwal pertandingan yang cukup padat.

Tim berjulukan Macan Kemayoran itu dijadwalkan bertandang ke markas PSMS Medan dengan jeda waktu hanya tiga hari dari pertandingan sebelumnya.

Shin Tae-yong menyadari kondisi tersebut berpotensi membuat para pemain kelelahan.

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Untuk itu, manajer asal Korea tersebut membuka peluang melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran skuad.

“Pertama-tama, kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya,” kata Shin Tae-yong.

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu menjelaskan Persija juga sudah dinantikan pertandingan kandang melawan Persebaya setelah menghadapi PSMS.

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Dengan jadwal yang berdekatan, rotasi kemungkinan menjadi pilihan penting bagi Persija dalam menjaga kondisi para pemain.

“Selain itu, kami harus kembali bertandang ke Medan dalam tiga hari ke depan. Tentu para pemain akan merasa lelah, tetapi kami akan melakukan rotasi,” ujar Shin.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mulai menyiapkan strategi untuk menatap jadwal pertandingan yang cukup padat

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