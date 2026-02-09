menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru

Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru

Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertandingan Persija Jakarta (jersei oranye) vs Arema FC (jersei putih). Foto: Persija.

jpnn.com - Hasil mengecewakan harus diterima Persija Jakarta saat menjamu Arema FC pada pekan ke-20 BRI Super League.

Pertandingan Persija vs Arema di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (8/2/2026) malam, berakhir dengan skor 0-2.

Meski tampil dominan hampir sepanjang laga, Macan Kemayoran justru mengakhiri laga dengan tanpa tangan hampa.

Baca Juga:

Pelatih Persija Mauricio Souza tak menampik bahwa kekalahan tersebut dipengaruhi oleh detail-detail krusial yang luput dimaksimalkan anak asuhnya.

Menurut dia, ruang permainan sebenarnya terbuka, tetapi eksekusi di lapangan tak berjalan sesuai rencana, terutama pada paruh pertama pertandingan.

"Saya rasa kami tidak berhasil memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan Arema. Kami sebenarnya sudah tahu ruang mana yang harus dieksplorasi, kami menerima bola di ruang-ruang itu, tetapi pengambilan keputusan dan aspek teknis benar-benar sedikit merugikan tim kami di babak pertama."

Baca Juga:

"Di babak kedua saya mengganti posisi Maxwell (Souza) dengan Alaeddine (Ajaraie). Kami meningkat cukup banyak. Kami menguasai permainan sepenuhnya. Mereka hanya keluar lewat bola-bola panjang, mencoba mengeksplorasi serangan balik," ucapnya.

Souza menilai perubahan komposisi pemain di babak kedua sempat memberi dampak positif.

Hasil mengecewakan harus diterima Persija Jakarta saat menjamu Arema FC pada pekan ke-20 BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI