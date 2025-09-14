Persija Jakarta vs Bali United: Bruno Tubarao Siap Menggigit

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Bali United pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan panas Persija vs Bali United akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9/2025) malam.

Bruno Tubarao Siap Menggigit

Sorotan tertuju kepada penyerang anyar Macan Kemayoran Bruno Tubarao yang menunjukkan rasa percaya diri tinggi menjelang laga penuh gengsi tersebut.

Pemain asal Brasil itu menegaskan persiapan Persija berjalan mulus sepanjang sepekan terakhir.

"Kami berlatih dengan baik sesuai instruksi pelatih. Semua berjalan sesuai rencana dan itu membuat kami lebih percaya diri menghadapi pertandingan nanti," kata Bruno.

Sejak kedatangannya, Bruno sudah merasakan atmosfer kompetisi Indonesia. Dia turun dalam dua laga awal melawan Malut United dan Dewa United.

Proses Adaptasi di Persija

Walau masih dalam proses adaptasi, keberadaan jeda FIFA Matchday memberi kesempatan emas baginya untuk menyatu dengan skema Persija.

“Saya memang baru memainkan dua pertandingan, tetapi jeda kompetisi membantu saya beradaptasi sedikit lebih baik," tambahnya.