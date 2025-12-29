Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Macan Kemayoran Menyimpan Situasi Tak Ideal

menu
Skuad Persija Jakarta saat menjalani sesi latihan. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Bhayangkara FC pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kondisi tak sepenuhnya ideal.

Pertandingan Persija vs Bhayangkara FC akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (29/12/2025).

Persija Hadapi Bhayangkara FC dalam Situasi Tak Ideal

Laga ini hadir di tengah sejumlah kendala yang membayangi Macan Kemayoran.

Persija dipastikan tidak akan didampingi langsung oleh sang pelatih Mauricio Souza.

Juru taktik asal Brasil itu harus menepi akibat akumulasi kartu kuning, sehingga perannya di sisi lapangan akan digantikan oleh asisten.

Ryo Matsumura Disanksi, Gustavo Almeida Belum Pulih

Situasi makin menantang lantaran salah satu gelandang andalan, Ryo Matsumura, juga tidak bisa diturunkan.

Pemain asal Jepang tersebut mendapat hukuman dari Komite Disiplin PSSI setelah dianggap melakukan tindakan tidak sportif kepada perangkat pertandingan seusai laga kontra Semen Padang pada 22 Desember 2025.

Selain larangan tampil satu pertandingan, Ryo juga dijatuhi denda sebesar Rp 50 juta.

