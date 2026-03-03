menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya

Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya

Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Pertemuan antara Persija Jakarta vs Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League bukan sekadar laga biasa.

Duel sarat gengsi ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3/2026) malam.

Kedua tim hanya dipisahkan satu poin di klasemen sementara.

Baca Juga:

Persija berada di posisi kedua dengan 50 angka, sedangkan Borneo FC menempel ketat di urutan ketiga dengan 49 poin.

Hasil pertandingan ini berpotensi mengubah komposisi papan atas sekaligus memanaskan jalur perebutan gelar.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes melihat duel ini sebagai tontonan berkualitas.

Baca Juga:

Juru taktik asal Brasil itu justru menikmati tekanan yang muncul dalam pertandingan besar.

"Laga yang berat biasanya justru menghadirkan kualitas terbaik."

Pertemuan antara Persija Jakarta vs Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League bukan sekadar laga biasa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI