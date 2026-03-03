Persija Jakarta vs Borneo FC: Laga yang Bisa Mengubah Segalanya

jpnn.com - Pertemuan antara Persija Jakarta vs Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League bukan sekadar laga biasa.

Duel sarat gengsi ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3/2026) malam.

Kedua tim hanya dipisahkan satu poin di klasemen sementara.

Persija berada di posisi kedua dengan 50 angka, sedangkan Borneo FC menempel ketat di urutan ketiga dengan 49 poin.

Hasil pertandingan ini berpotensi mengubah komposisi papan atas sekaligus memanaskan jalur perebutan gelar.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes melihat duel ini sebagai tontonan berkualitas.

Juru taktik asal Brasil itu justru menikmati tekanan yang muncul dalam pertandingan besar.

"Laga yang berat biasanya justru menghadirkan kualitas terbaik."