Persija Jakarta vs Borneo FC: Macan Kemayoran Bidik Korban ke-4

jpnn.com - Rentetan hasil positif menaikkan kepercayaan diri Persija Jakarta menjelang jumpa Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Borneo FC akan digelar di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Tiga kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Macan Kemayoran.

Kini, laga kontra Borneo FC menjadi momentum bagi Persija untuk membidik kemenangan keempat secara berturut-turut.

Sebelumnya, Persija sukses mengamankan poin penuh saat menghadapi Bali United (1-0), PSM Makassar (2-1), dan Malut United (3-2).

Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana.

Kemenangan atas Malut United di laga tandang sebelumnya disebut menambah suntikan moral menjelang duel penting melawan Borneo FC.

"Kami melakukan apa yang telah direncanakan minggu ini."