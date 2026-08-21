Persija Jakarta vs Chiangrai United: Apa Misi Shin Tae-yong Sebelum Pulang ke Indonesia?
jpnn.com - Persija Jakarta akan melakoni laga uji coba terakhir selama pemusatan latihan di Thailand dengan menghadapi Chiangrai United.
Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Alpine Football Camp Training, Bangkok, Sabtu (22/8/2026).
Sebelumnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan telah menjalani satu pertandingan uji coba melawan Police Tero pada Rabu (19/8/2026).
Macan Kemayoran berhasil meraih kemenangan 2-1 berkat dua gol Rayhan Hannan.
Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai rangkaian uji coba di Thailand penting untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif.
Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu berharap performa para pemain terus mengalami peningkatan sebelum kembali ke Indonesia.
"Saat ini, daripada skor, yang penting ialah jalannya pertandingan, pola permainan, dan sejauh mana para pemain mengikuti taktik yang diinginkan pelatih. Saya rasa hal itu sangat positif," ujar Shin.
Menarik ditunggu laga uji coba berikutnya dari Persija Jakarta selama pemusatan latihan di Thailand.
Persija Jakarta akan melakoni laga uji coba terakhir di Thailand menghadapi Chiangrai United, Sabtu (22/8) mendatang
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