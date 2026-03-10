Persija Jakarta vs Dewa United: Mauricio Souza Belum Bisa Pastikan Nasib Sejumlah Pemain
jpnn.com - Persija Jakarta harus segera berbenah sebelum menghadapi Dewa United FC pada pekan ke-25 BRI Super League.
Duel Persija vs Dewa United akan digelar pada Minggu (15/3/2026) mendatang.
Macan Kemayoran terancam tampil tidak dengan kekuatan penuh akibat beberapa pemain yang bermasalah dengan kebugaran.
Pelatih Persija Mauricio Souza mengungkapkan kondisi tersebut setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Borneo FC.
Salah satu pemain yang diragukan tampil adalah penyerang muda Mauro Zijlstra.
Mauricio menjelaskan bahwa pemain Timnas Indonesia itu mengalami masalah pada paha ketika menjalani sesi latihan tim.
"Mauro, sayangnya di hari Minggu ketika kami sudah mau selesai latihan, dia ada shooting ke gawang."
"Dia shooting terus dia cedera di paha depan. Karena itu, dia tidak bisa tampil di pertandingan ini lawan Borneo," ucap pelatih asal Brasil itu.
Persija Jakarta harus segera berbenah sebelum menghadapi Dewa United FC pada pekan ke-25 BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak
- Persib Tumbangkan Persik 3-0, Bojan Hodak Ternyata Paling Senang dengan Hal Ini
- Persib Bandung Hajar Persik Kediri, Beckham Putra Bicara Tantangan di Awal, Ada Apa?
- Persib Bandung Bungkam Persik Kediri 3-0, Bojan Hodak Soroti Satu Momen Menegangkan
- Bungkam Persik Kediri 3-0, Persib Kokoh di Puncak Klasemen
- Persib vs Persik: Taktik Bojan Hodak, Sergio Castel & Julio Cesar Tak Masuk DSP