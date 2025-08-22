Persija Jakarta vs Malut United: Ambisi Eks Persib Bandung Lumpuhkan Macan Kemayoran
jpnn.com - Malut United akan menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan Persija vs Malut United akan digelar di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8/2025).
Persija dan Malut United Percaya Diri
Macan Kemayoran -julukan Persija- tengah dalam tren positif setelah menyapu bersih dua laga pertama dengan kemenangan. Skuad asuhan Mauricio Souza menang telak atas Persita Tangerang 4-0 dan melibas Persis Solo 3-0.
Di sisi lain, Malut United juga tak kalah percaya diri. Laskar Kie Raha mengawali musim dengan mengalahkan Dewa United 3-1, lalu bermain imbang 3-3 melawan Bali United.
Eks Persib Optimistis Mencuri Tiga Poin
Gelandang Malut United Tyronne Del Pino mengakui Persija memiliki catatn impresif ketika bermain di kandang. Namun, mantan pemain Persib Bandung tetap optimstis timnya mampu mencuri tiga poin.
"Pertandaingan melawan Persija tentu tidak akan mudah. Mereka memiliki tim yang bagus."
"Namun, kami datang dengan persiapan matang," ucap pemain impor asal Spanyol itu.
Persija saat ini memuncaki klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi enam poin, sedangkan Malut United di peringkat kelima dengan nilai empat.(malutunited/mcr15/jpnn)
