menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta vs Malut United: Ambisi Eks Persib Bandung Lumpuhkan Macan Kemayoran

Persija Jakarta vs Malut United: Ambisi Eks Persib Bandung Lumpuhkan Macan Kemayoran

Persija Jakarta vs Malut United: Ambisi Eks Persib Bandung Lumpuhkan Macan Kemayoran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Malut United akan menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26. Foto: ILeague.

jpnn.com - Malut United akan menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Malut United akan digelar di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8/2025).

Persija dan Malut United Percaya Diri

Macan Kemayoran  -julukan Persija- tengah dalam tren positif setelah menyapu bersih dua laga pertama dengan kemenangan. Skuad asuhan Mauricio Souza menang telak atas Persita Tangerang 4-0 dan melibas Persis Solo 3-0.

Baca Juga:

Di sisi lain, Malut United juga tak kalah percaya diri. Laskar Kie Raha mengawali musim dengan mengalahkan Dewa United 3-1, lalu bermain imbang 3-3 melawan Bali United.

Eks Persib Optimistis Mencuri Tiga Poin

Gelandang Malut United Tyronne Del Pino mengakui Persija memiliki catatn impresif ketika bermain di kandang. Namun, mantan pemain Persib Bandung tetap optimstis timnya mampu mencuri tiga poin.

"Pertandaingan melawan Persija tentu tidak akan mudah. Mereka memiliki tim yang bagus."

Baca Juga:

"Namun, kami datang dengan persiapan matang," ucap pemain impor asal Spanyol itu.

 Persija saat ini memuncaki klasemen sementara BRI Super League dengan koleksi enam poin, sedangkan Malut United di peringkat kelima dengan nilai empat.(malutunited/mcr15/jpnn)

Malut United akan menyambangi markas Persija Jakarta pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26. Eks Persib Bandung punya ambisi besar.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI