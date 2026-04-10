Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Bernardo Tavares Dipaksa Memutar Otak, Ada Apa?
jpnn.com - Persebaya Surabaya dihadapkan pada situasi tak mudah menjelang duel kontra Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Persebaya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4/2026).
Persebaya harus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan skuad terbaik.
Pasalnya, sejumlah pemain inti dilaporkan belum berada dalam kondisi ideal.
Hal ini memaksa Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memutar otak.
Juru taktik asal Portugal itu mengungkapkan timnya masih memantau perkembangan kondisi para pemain sebelum menentukan komposisi utama.
"Kami sedang mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap diturunkan."
"Saat ini ada beberapa pemain yang belum dalam kondisi terbaik," jelasnya.
