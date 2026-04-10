Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Mauricio Souza Menjamin 3 Poin

jpnn.com - Persija Jakarta berambisi kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya pada lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai kemenangan melawan tim berjuluk Bajul Ijo itu sangat penting untuk mengangkat kembali kepercayaan diri anak asuhnya.

Maklum, dalam tiga laga terakhir, Macan Kemayoran hanya mampu meraih dua poin, hasil dari dua imbang dan sekali kalah

"Fokus kami bagaimana kembali meraih tiga poin di pertandingan berikutnya. Pada laga sebelumnya, kami tidak bisa maksimal.”

"Jika maksimal tentu posisi kami jauh lebih baik dari sekarang," ujar juru taktik asal Brasil itu.

Persija pun berupaya mengantisipasi gaya bermain Persebaya yang dikenal agresif dalam menyerang.

Di bawah asuhan Bernardo Tavares, Bajul Ijo mulai menunjukkan peningkatan performa setelah sempat tampil inkonsisten di awal musim.

"Kami sudah punya plan dalam pekan ini. Jadi saya harap besok kami bisa melakukan dengan baik dan kembali menang,” ujar mantan pelatih Madura United itu.