Persija Jakarta vs Persib Bandung: Eliano Reijnders Kembali dengan Cerita Mengejutkan

jpnn.com - Full back Persib Bandung Eliano Reijnders akhirnya kembali setelah melewati perjalanan yang tidak mudah dari Belanda.

Pemain berusia 25 tahun itu bahkan sempat tertahan di bandara sebelum bisa kembali ke Indonesia.

Eliano sebelumnya tidak berada dalam rombongan Persib ketika menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pertama Super League. Kepergiannya ke Belanda berkaitan dengan kabar duka yang diterimanya dari keluarga.

Perjalanan Eliano Tak Berjalan Mulus

Pelatih Persib Igor Tolic menjelaskan bahwa perjalanan pulang Eliano menuju Indonesia juga tidak berlangsung mulus.

"Dia sempat agak tertahan di bandara karena (erupsi) gunung berapi," kata Tolic.

Situasi tersebut membuat perjalanan Eliano menjadi lebih panjang. Setelah menyelesaikan urusan keluarga di Belanda, dia harus menghadapi kendala lain sebelum akhirnya dapat kembali bergabung dengan skuad.

Eliano membenarkan bahwa kepulangannya memang sempat terganggu akibat erupsi.

"Minggu lalu saya pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakek saya. Saat kembali, saya sempat tertahan di bandara karena erupsi," jelasnya.