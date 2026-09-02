Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Punya Cara Hadapi 'Teror' Jakmania

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi atmosfer berbeda ketika bertemu Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 12 September mendatang.

Pertandingan di SUGBK memiliki cerita tersendiri. Persija terakhir kali menjamu Persib di stadion tersebut pada 2019 silam.

Persija vs Persib Kembali ke SUGBK

Suporter Persija Jakarta Jakmania. Foto: Ricardo/JPNN.com.

Setelah pertandingan itu, Macan Kemayoran belum kembali memainkan laga kandang kontra Persib di stadion berkapasitas 78 ribu penonton tersebut.

Kini, duel klasik tersebut kembali mendapatkan panggung di SUGBK.

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Pelatih Persib Igor Tolic pun menyambut kesempatan tersebut dengan antusias. Baginya, pertandingan melawan Persija memiliki atmosfer yang berbeda dibandingkan laga biasa.

"Pertandingan seperti ini selalu memiliki arti khusus. Bermain langsung di kandang Persija tentu menjadi pengalaman yang menarik bagi kami," ucapnya.