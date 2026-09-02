menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Punya Cara Hadapi 'Teror' Jakmania

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Punya Cara Hadapi 'Teror' Jakmania

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Punya Cara Hadapi 'Teror' Jakmania
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi atmosfer berbeda ketika bertemu Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 12 September mendatang.

Pertandingan di SUGBK memiliki cerita tersendiri. Persija terakhir kali menjamu Persib di stadion tersebut pada 2019 silam.

Baca Juga:

Persija vs Persib Kembali ke SUGBK

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Punya Cara Hadapi &#039;Teror&#039; JakmaniaSuporter Persija Jakarta Jakmania. Foto: Ricardo/JPNN.com.

Setelah pertandingan itu, Macan Kemayoran belum kembali memainkan laga kandang kontra Persib di stadion berkapasitas 78 ribu penonton tersebut.

Kini, duel klasik tersebut kembali mendapatkan panggung di SUGBK.

Baca Juga:

Pelatih Persib Igor Tolic pun menyambut kesempatan tersebut dengan antusias. Baginya, pertandingan melawan Persija memiliki atmosfer yang berbeda dibandingkan laga biasa.

"Pertandingan seperti ini selalu memiliki arti khusus. Bermain langsung di kandang Persija tentu menjadi pengalaman yang menarik bagi kami," ucapnya.

Persib Bandung akan menghadapi atmosfer berbeda ketika bertemu Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI