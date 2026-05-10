Persija Jakarta vs Persib Bandung: Peringatan Federico Barba untuk Macan Kemayoran

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi ujian berat pada pekan-pekan krusial BRI Super League saat bertemu Persija Jakarta.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Maung Bandung datang dengan target jelas, yakni membawa pulang tiga poin penting demi menjaga asa meraih hattrick juara Liga Indonesia.

Bek Persib Federico Barba memastikan seluruh pemain memahami besarnya tantangan yang akan dihadapi melawan Persija.

Menurutnya, pertandingan melawan Persija dipastikan berlangsung ketat, terlebih kompetisi kini memasuki fase penentuan.

Barba menilai tekanan yang dirasakan bukan hanya dialami Persib, tetapi juga semua tim yang tengah berjuang menyelesaikan musim dengan hasil terbaik.

"Seperti yang dikatakan pelatih, kami akan menghadapi pertandingan ketat dan pastinya sulit."

"Hal ini wajar karena ketika kompetisi menyisakan sedikit pertandingan, situasinya menjadi sangat berat bagi semua tim," jelasnya.