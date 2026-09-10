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Persija Jakarta vs Persib Bandung: Shin Tae Yong Punya Cerita di GBK, Begini Rapornya

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Shin Tae Yong Punya Cerita di GBK, Begini Rapornya
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Shin Tae Yong menghadapi salah satu ujian terbesarnya bersama Persija Jakarta ketika bersua Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

Duel Persija vs Persib akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (12/9/2026).

GBK bukan tempat asing bagi Shin Tae Yong. Sebelum menangani Persija, pelatih asal Korea Selatan itu memimpin Timnas Indonesia bertanding di stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu.

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Selama menjadi nakhoda skuad Garuda pada periode 2021-2024, Shin tercatat 10 kali membawa Timnas Indonesia bertanding di GBK.

Hasilnya cukup positif. Indonesia asuhan Shin Tae Yong meraih empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kali kalah.

Tiga kekalahan tersebut terjadi ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan tangguh, yakni Argentina, Jepang, dan Irak.

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Artinya, Shin Tae Yong memiliki pengalaman menghadapi pertandingan bertekanan tinggi di stadion tersebut sebelum kembali ke GBK dengan membawa Persija.

Tantangan Shin Tae Yong kali ini berbeda. Dia tidak lagi memimpin Timnas Indonesia, melainkan harus membawa Persija melewati rivalitas dengan Persib.

Shin Tae Yong menghadapi salah satu ujian terbesarnya bersama Persija Jakarta ketika bersua Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/27.

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