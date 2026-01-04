Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Saat Darah Muda Macan Kemayoran Mengaum
jpnn.com - Panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi milik pemain muda Persija Jakarta saat mengalahkan Persijap Jepara pada lanjutan BRI Super League, Sabtu (3/1/2026).
Arlyansyah Abdulmanan dan Aditya Warman tampil sebagai penentu kemenangan Macan Kemayoran.
Disaksikan 26.113 pendukung setianya, Arlyansyah Abdulmanan dan Aditya Warman tampil sebagai penentu kemenangan Macan Kemayoran dengan skor 2-0.
Persija Pecah Kebuntuan di Babak Kedua
Sejak menit awal, Persija tampil agresif dan mendikte jalannya pertandingan.
Aliran bola cepat dan tekanan tinggi membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan.
Namun, Macan Kemayoran baru memecah kebuntuan pada babak kedua, tepatnya menit ke-61.
Arlyansyah Abdulmanan mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan umpan matang Hanif Sjahbandi.
Tak butuh waktu lama, Persija menggandakan keunggulan pada menit ke-79 lewat tendangan jarak jauh Aditya Warman dari luar kotak penalti.
