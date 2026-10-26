Persija Jakarta vs Persik Kediri: Shin Tae Yong Bocorkan Resep Mengamankan Tiga Poin
jpnn.com - Persija Jakarta tidak ingin kehilangan momentum saat menjamu Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Duel Persija vs Persik dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium, Senin (26/10/2026) malam WIB.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Persija untuk kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri.
Kemenangan 5-1 atas Arema FC pada pertandingan sebelumnya menjadi bekal positif.
Namun, Pelatih Persija Shin Tae Yong tidak ingin timnya menjadikan hasil tersebut sebagai ukuran bahwa laga berikutnya akan berjalan mudah.
Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan anak asuhnya sudah menyelesaikan berbagai kebutuhan persiapan menjelang pertandingan.
"Kami sudah menuntaskan berbagai hal yang diperlukan untuk pertandingan ini. Target kami tentu mendapatkan hasil terbaik, dan waktu yang tersisa juga digunakan untuk memantapkan kesiapan tim," ucapnya.
Persija Punya Pilihan Tambahan di Dalam Skuad
Selain mematangkan strategi, Persija juga memperoleh perkembangan positif dari kondisi pemain. Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino telah kembali bersama tim setelah sebelumnya absen.
Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri dengan modal kemenangan 5-1. Shin Tae-yong ternyata punya strategi khusus untuk mengincar tiga poin.
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