menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta Mencetak Rekor Gila

Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta Mencetak Rekor Gila

Persija Jakarta Vs PSIM Yogyakarta Mencetak Rekor Gila
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Persija Jakarta memberikan dukungan buat tim kesayangannya yang menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Duel Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (28/11) mengukir rekor gila.

Laga di pekan ke-14 BRI Super League itu mencetak rekor baru jumlah penonton terbanyak, yakni 56.150 orang.

Tingginya animo suporter yang datang ke GBK karena juga bertepatan dengan ulang tahun Persija yang ke-97.

Baca Juga:

Pesta ulang tahun Persija makin semarak dengan kemenangan 2-0 atas PSIM Yogyakarta. Gol kemenangan Persija dicetak Emaxwell Souza dan Allano Lima.

Jumlah penonton Persija vs PSIM ini sekaligus mematahkan rekor penonton Persebaya vs Persija, pada pekan ke-9 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10), yaitu 33.432 orang.

"Jumlah penonton terbanyak kedua di pekan ke-14 ialah pertandingan Borneo FC Samarinda menjamu Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11). Jumlahnya adalah 8.246 penonton. Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan Borneo FC atas Bali United. Skornya tipis 0-1," bunyi laporan awak ILeague.

Baca Juga:

Penonton terbanyak ketiga lahir dari laga Persis Solo menjamu PSM Makassar di Stadion Manahan, Surakarta, Jumat (29/11). Jumlah penontonnya adalah 4.423 orang. Skor akhir pertandingan 3-4 untuk kemenangan PSM Makassar.

Menyusul pertandingan Madura United vs Persib Bandung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan dengan jumlah penonton 4.153 orang.

Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta mematahkan rekor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI