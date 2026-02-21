menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Jakarta vs PSM Makassar: Mauricio Souza Sebut Bukan Kemenangan Biasa, Kenapa?

Persija Jakarta vs PSM Makassar: Mauricio Souza Sebut Bukan Kemenangan Biasa, Kenapa?

Persija Jakarta vs PSM Makassar: Mauricio Souza Sebut Bukan Kemenangan Biasa, Kenapa?
Maxwell Souza dalam pertandingan antara Persija Jakarta vs PSM Makassar. Foto: Persija.

jpnn.com - Kemenangan yang diraih Persija Jakarta atas PSM Makassar di Jakarta International Stadium, Jumat (20/2/2026) malam, tidak datang dengan mudah.

Meski menang dengan skor 2-1, laga pekan ke-22 BRI Super League 2025/26 itu menjadi ujian berat bagi Macan Kemayoran.

Sepanjang pertandingan, Persija tampil dominan dalam penguasaan bola dan intensitas serangan.

Namun, solidnya organisasi pertahanan PSM membuat tuan rumah harus bekerja ekstra untuk memecah kebuntuan.

Persija mengamankan tiga poin berkat gol-gol dari Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-30 dan Maxwell Souza (67').

Adapun PSM mencetak satu gol hiburan melalui Sheriddin Boboev (37').

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza menilai duel tersebut sebagai salah satu laga paling menantang yang dihadapi timnya musim ini.

Dia menyebut kualitas lawan memaksa para pemainnya tampil hingga batas kemampuan.

Persija Jakarta unggul 2-1 atas PSM Makassar, tetapi Mauricio Souza menilai laga ini bukan kemenangan biasa. Ada alasan penting di balik pernyataannya.

