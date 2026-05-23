Persija Jakarta vs Semen Padang: Macan Kemayoran Masih Punya Urusan, Ada Dendam!

jpnn.com - Persija Jakarta akan menutup perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Semen Padang.

Duel Persija vs Semen Padang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Laga melawan Kabau Sirah menjadi pertandingan terakhir Macan Kemayoran di musim ini, sekaligus momen untuk mempersembahkan hasil terbaik di hadapan Jakmania.

Meski sudah dipastikan finis di posisi ketiga, Persija tetap ingin mengakhiri musim dengan kemenangan.

Selain itu, catatan 68 poin yang menjadi rekor klub di era Liga 1 tidak membuat Macan Kemayoran kehilangan motivasi untuk tampil maksimal di depan publik sendiri.

"Kami menjalani pekan ini dengan lebih ringan karena musim sudah cukup panjang dan menguras energi."

"Namun, motivasi tim tetap tinggi untuk menutup musim dengan kemenangan dan memberikan tiga poin untuk para suporter," tegas Pelatih Persija Mauricio Souza.

Di sisi lain, Persija juga masih menyimpan motivasi tambahan setelah kalah dari Semen Padang pada putaran pertama.