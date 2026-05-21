Persija Jakarta vs Semen Padang: Macan Kemayoran Siapkan Kado Penutup untuk Jakmania

jpnn.com - Persija Jakarta memburu penutup manis saat menjamu Semen Padang FC pada laga terakhir BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Semen Padang akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.

Meski hasil pertandingan nanti tidak akan mengubah posisi Persija di peringkat ketiga klasemen akhir, tiga poin tetap menjadi target utama tim ibu kota.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko memastikan timnya tidak akan menganggap enteng lawan meski Semen Padang datang dengan status sebagai tim yang sudah dipastikan terdegradasi.

Dia menegaskan seluruh pemain tetap dituntut tampil maksimal demi menutup musim dengan hasil terbaik.

"Kami akan berjuang maksimal di pertandingan terakhir. Mudah-mudahan kami bisa meraih tiga poin," ucapnya.

Ardhi menegaskan Persija harus tetap menghormati Semen Padang yang dinilai tetap berpotensi memberi kejutan.

"Kalau bagi saya, mau tim papan bawah atau papan atas, sama saja. Semuanya mempunyai kekuatan juga. Jadi, kami tetap maksimal di laga besok," tambahnya.