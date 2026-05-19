Persija Jakarta vs Semen Padang: Senjata Baru Macan Kemayoran Muncul di Waktu Krusial
jpnn.com - Persija Jakarta mendapat tambahan amunisi menjelang laga pemungkas BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang.
Macan Kemayoran kini sudah bisa kembali memainkan striker keturunan, Mauro Zijlstra.
Sebelumnya, pemain kelahiran 9 November 2004 itu sempat diturunkan pelatih Mauricio Souza saat menghadapi Persik Kediri, Minggu (16/5/2026).
Kehadiran eks FC Volendam tersebut menjadi angin segar bagi Persija dalam persiapan menghadapi laga penutup musim.
Tenaga pemain kelahiran Zaandam itu diharapkan bisa memperkuat opsi serangan bersama Gustavo Almeida dan Maxwell Souza.
"Mauro merupakan pemain yang cerdas, pemain dengan kehadiran yang kuat di kotak penalti."
"Dengan sedikit lebih banyak meningkatkan kondisi fisiknya dan membuatnya bugar, saya yakin Mauro bisa menjadi pemain hebat," ujar mantan pelatih Madura United itu.
Mauro Zijlstra sebelumnya sempat menepi cukup lama akibat cedera hamstring saat memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026.
Persija Jakarta mendapatkan tambahan amunisi menjelang tampil melawan Semen Padang di Super League 2025/26, Sabtu (23/5)
