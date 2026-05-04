Persija Jakarta Waspadai Ancaman Rekor Kandang Persijap Jepara

jpnn.com - Persija Jakarta menargetkan membawa pulang tiga poin saat menyambangi markas Persijap Jepara pada pekan ke-31 BRI Super League.

Namun, Persija patut waspada dengan benteng Persijap Jepara yang diam-diam mulai angker dan siap menjegal langkah Macan Kemayoran.

Bertandang ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (2/5/2026) pukul 19.00 WIB, Persija datang dengan penuh percaya diri. Kemenangan telak 4-0 atas Persis Solo menjadi bukti lini serang mereka sedang on fire.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku performa tim terus dipoles selama jeda sepekan. Lini belakang diperkuat, kreativitas serangan dijaga, dan mental bertanding dipompa agar tetap stabil di tengah tekanan laga tandang.

"Kami sudah melakukan persiapan dengan baik. Tim sangat termotivasi. Kami tahu ini akan sulit, tetapi kami datang untuk menang," ungkap Mauricio.

Namun, di balik optimisme itu, tersimpan kekhawatiran. Persijap bukan lagi tim yang mudah ditaklukkan saat bermain di rumah sendiri.

Dua kemenangan beruntun didapat saat Persijap menumbangkan PSBS Biak 2-0 dan Bhayangkara Presisi Lampung FC 2-1. Pencapaian itu menjadi sinyal bahaya bagi tim tamu mana pun.

Oleh karena itu, Mauricio meminta timnya agar tidak lengah. Rekor kandang Persijap bisa berubah menjadi jebakan mematikan.