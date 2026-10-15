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Persija Jakarta Waspadai Persita Tangerang, Shin Tae-yong Ungkap Alasannya

Persija Jakarta Waspadai Persita Tangerang, Shin Tae-yong Ungkap Alasannya
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat ditemui di Persija Training Ground, Sawangan, Kamis (15/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Persija Jakarta menatap pekan kelima Super League 2026/27 dengan waspada saat menghadapi Persita Tangerang.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai tim berjuluk Pendekar Cisadane itu tampil solid pada musim ini.

Skuad asuhan Carlos Pena itu juga belum terkalahkan hingga pekan keempat. Javlon Guseynov dan kolega mengoleksi delapan poin dari dua kemenangan dan dua hasil imbang.

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"Persita Tangerang merupakan tim yang bagus. Mereka juga belum terkalahkan pada musim ini," ujar STY saat ditemui di Sawangan, Kamis (15/10).

"Untuk itu, kami harus tetap berhati-hati, mempersiapkan diri dengan baik, dan tidak boleh lengah dalam menghadapi mereka," imbuhnya.

Persija Jakarta menatap laga melawan Persita Tangerang dengan modal kemenangan tandang 4-0 atas PSIM Yogyakarta.

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Kondisi seluruh pemain juga cukup baik seusai melakoni laga tandang ke Kota Pelajar tersebut.

"Persiapan kami melawan Persita Tangerang berjalan dengan baik. Secara keseluruhan kondisi pemain sangat baik," ujar pria asal Korea Selatan itu.

Pelatih Persija Shin Tae-yong tak mau meremehkan kekuatan Persita Tangerang menjelang duel pada Sabtu (17/10) mendatang

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