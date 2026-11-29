jpnn.com - KOTA BEKASI - Persija Jakarta keluar dari tekanan berat pekan ke-11 Super League dengan cara yang luar biasa.

Si Macan Kemayoran itu meraih kemenangan fantastis 5-1 dari tim milik Prabowo, Garudayaksa FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu (28/11) malam.

Kemenangan itu didapat setelah dua pesaing terdekat di papan atas, yakni Dewa United dan Bali United yang main sore hari, sama-sama menang. Itu membuat Persija tergusur ke posisi ketiga sebelum Garudayaksa FC datang.

Pasukan Persija pun memasuki lapangan dengan memikul beban harus bermain cantik di depan fan yang sama-sama merayakan HUT klub.

Persija pun berjaya. Dua gol tercipta sebelum turun minum. Kwon Chang-hoon membuka papan skor pada menit ke-15 melalui penyelesaian voli first time yang menyambut umpan Arlyansyah Abdulmanan.

Macan Kemayoran menjauh pada menit ke-29. Kali ini, Alexander Jeremejeff berada di posisi tepat untuk menyelesaikan umpan mendatar Dony Tri Pamungkas menjadi gol kedua.

Keunggulan dua gol tidak membuat Persija mengendurkan tekanan selepas jeda.

Sebaliknya, tim tuan rumah terus berupaya menambah pundi-pundi gol. Namun, Garudayaksa sempat memberikan perlawanan dengan memperkecil jarak melalui Brian Rodriguez pada menit ke-50.