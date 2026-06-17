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Persija Lepas Pemain Berpengalaman, Andritany Ardhiyasa Berikutnya?

Persija Lepas Pemain Berpengalaman, Andritany Ardhiyasa Berikutnya?
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Andritany Ardhiyasa saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 bersama Persija Jakarta. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali melakukan cuci gudang menatap Super League 2026/27 dengan melepas beberapa pemain berpengalaman.

Tercatat sebelumnya manajemen Macan Kemayoran memutuskan berpisah dengan Hanif Sjahbandi.

Terkini deretan pemain senior yang juga tidak dipertahankan ada Riko Simanjuntak, Alfriyanto Nico Saputro, dan Hansamu Yama Pranata.

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Ketiganya tidak dipertahankan manajemen Persija seusai kontraknya selesai musim ini.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyampaikan apresiasi atas perjuangan yang telah mereka hadirkan bersama Macan Kemayoran. 

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Riko, Nico, dan Hansamu atas perjuangannya yang telah mereka tunjukkan selama berseragam Persija,” kata dia.

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“Mereka adalah bagian dari perjalanan penting klub ini dan kontribusi mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran,” ujar Prapanca.

Kabar ini sejatinya tidak membuat kaget publik sepak bola Jakarta mengingat ketiganya sebelumnya dipinjamkan ke beberapa tim.

Manajemen Persija kembali melakukan cuci gudang menatap Super League 2026/27 dengan melepas beberapa pemain berpengalaman mereka

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