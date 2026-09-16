menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Masih Sempurna, STY Ungkap Peran Nadeo Argawinata dan Alex Jeremejeff

Persija Masih Sempurna, STY Ungkap Peran Nadeo Argawinata dan Alex Jeremejeff

Persija Masih Sempurna, STY Ungkap Peran Nadeo Argawinata dan Alex Jeremejeff
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nadeo Argawinata (kanan) saat berlatih bersama skuad Persija Jakarta menjelang laga melawan Persib Bandung di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Performa impresif Persija Jakarta pada awal Super League 2026/27 tidak terlepas dari penampilan gemilang Nadeo Argawinata dan Alexander Jeremejeff.

Keduanya memberikan kontribusi penting saat Persija menghadapi Persib Bandung, Sabtu (12/9/2026).

Pada laga tersebut, Macan Kemayoran menang 2-1 sekaligus memutus tren negatif dalam tiga tahun terakhir saat melawan Maung Bandung.

Baca Juga:

Salah satu gol kemenangan Persija dicetak Alexander Jeremejeff.

Striker asal Swedia itu kembali membuktikan dirinya layak menjadi andalan di lini depan setelah mencetak gol dalam dua pertandingan awal.

Sebelumnya, Jeremejeff juga mencatatkan namanya di papan skor saat Persija mengalahkan Borneo FC pada laga perdana.

Baca Juga:

Sementara itu, Nadeo Argawinata tampil impresif di bawah mistar.

Penjaga gawang kelahiran 9 Maret 1997 tersebut melakukan penyelamatan penting ketika menggagalkan sundulan Luka Menalo.

Penampilan impresif Persija Jakarta pada dua laga awal Super League 2026/27 tidak terlepas dari performa konsisten Nadeo Argawinata dan Alexander Jeremejeff

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI