Persija Masih Sempurna, STY Ungkap Peran Nadeo Argawinata dan Alex Jeremejeff

jpnn.com - Performa impresif Persija Jakarta pada awal Super League 2026/27 tidak terlepas dari penampilan gemilang Nadeo Argawinata dan Alexander Jeremejeff.

Keduanya memberikan kontribusi penting saat Persija menghadapi Persib Bandung, Sabtu (12/9/2026).

Pada laga tersebut, Macan Kemayoran menang 2-1 sekaligus memutus tren negatif dalam tiga tahun terakhir saat melawan Maung Bandung.

Salah satu gol kemenangan Persija dicetak Alexander Jeremejeff.

Striker asal Swedia itu kembali membuktikan dirinya layak menjadi andalan di lini depan setelah mencetak gol dalam dua pertandingan awal.

Sebelumnya, Jeremejeff juga mencatatkan namanya di papan skor saat Persija mengalahkan Borneo FC pada laga perdana.

Sementara itu, Nadeo Argawinata tampil impresif di bawah mistar.

Penjaga gawang kelahiran 9 Maret 1997 tersebut melakukan penyelamatan penting ketika menggagalkan sundulan Luka Menalo.