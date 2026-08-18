Persija Masuk Fase Baru, STY Fokus Pematangan Taktik & Chemistry di Bangkok

jpnn.com, BANGKOK - Persija Jakarta akan mulai mengalihkan fokus persiapan setelah menjalani agenda latihan fisik dalam pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menyebut porsi latihan fisik tidak lagi menjadi prioritas utama saat tim berjuluk Macan Kemayoran itu saat berada di Bangkok.

Juru taktik kelahiran 11 Oktober 1970 itu akan memberikan perhatian lebih terhadap aspek taktikal serta pematangan permainan tim menatap bergulirnya Super League 2026/27.

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"Saat pindah ke Bangkok, program latihan fisik dalam training camp ini sudah selesai.”

“Selanjutnya, kami akan berfokus pada penyesuaian kondisi dan latihan tim," ujar pelatih berakronim STY itu.

Persija sebelumnya menjalani pemusatan latihan di Hua Hin, Thailand, dengan menu yang cukup berat.

Latihan tersebut difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kesiapan mental para pemain sebelum memasuki rangkaian pertandingan pramusim.

Kini Shin Tae-yong berupaya untuk menerapkan berbagai materi latihan dalam situasi pertandingan.