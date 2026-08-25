Persija Melepas Gustavo Almeida, Stok Mesin Gol Menipis

jpnn.com - JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta melepas Gustavo Almeida menjelang Super League 2026/27 bergulir.

Manajer Persija Ardhi Tjahjoko mengungkapkan bahwa keputusan melepas pemain kelahiran 25 Juli 1996 itu tidak mudah.

Gustavo Almeida yang juga mantan Arema FC itu menjadi Mesin Gol Macan Kemayoran dalam beberapa musim terakhir.

Pemain asal Sao Paulo itu pada edisi terakhir di Super League 2025/26 mampu mencetak sebelas gol dari 20 laga.

Total selama memperkuat Persija tercatat Gustavo telah membuat 31 gol dari 55 penampilan.

“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Kami semua tahu kualitas Gustavo sehingga sebenarnya sulit untuk melepasnya," kata Ardhi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Gustavo selama berseragam Persija, dan semoga terus menunjukkan kualitas terbaik di tim barunya,” imbuhnya.

Konon Gustavo Almeida dikaitkan dengan Java United.