Persija Membuat Persebaya Hancur, Persib pun Tergusur

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya hancur di kandang sendiri pada pekan ke-9 BRI Super League.

Menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam WIB, Persebaya kalah 1-3.

Tuan rumah tertinggal 0-2 di babak pertama.

Persebaya sempat mencetak gol cepat di babak kedua, tetapi dianulir lantaran ada pelanggaran sebelum proses gol terjadi.

Persija menjauh melalui gol penalti, sebelum akhirnya Persebaya mendapat gol hiburan.

Itu kekalahan kedua Persebaya di Gelora Bung Tomo pada Super League musim ini.