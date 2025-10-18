Persija Membuat Persebaya Hancur, Persib pun Tergusur
Sabtu, 18 Oktober 2025 – 21:33 WIB
jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya hancur di kandang sendiri pada pekan ke-9 BRI Super League.
Menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) malam WIB, Persebaya kalah 1-3.
Tuan rumah tertinggal 0-2 di babak pertama.
Persebaya sempat mencetak gol cepat di babak kedua, tetapi dianulir lantaran ada pelanggaran sebelum proses gol terjadi.
Persija menjauh melalui gol penalti, sebelum akhirnya Persebaya mendapat gol hiburan.
Itu kekalahan kedua Persebaya di Gelora Bung Tomo pada Super League musim ini.
Lihat dan perhatikan klasemen Super League setelah Persebaya vs Persija berakhir dengan empat gol.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Banyak Cekcok Sebelum Turun Minum, Persebaya Vs Persija 0-2
- Pukul Persik, Borneo FC Jaga Rekor Menang 100 Persen, Gila!
- PSBS Biak Dihajar Persib Bandung, Divaldo Alves Ungkap Kendala di Stadion Maguwoharjo
- Rekor Mentereng PSIM Tercoreng, Cek Klasemen Super League
- Persib Menang Clean Sheet atas PSBS, Bojan Hodak Punya Alasan Lain untuk Tersenyum
- PSBS Biak vs Persib Bandung: Tak Sekadar Menang, Ini Arti 3 Poin Bagi Marc Klok