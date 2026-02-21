Persija Menang atas PSM Makassar, Mauricio Souza Ungkap 3 Masalah

jpnn.com - JAKARTA - Persija menang atas PSM Makassar dengan skor 2-1 dalam pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Jumat (20/2).

Berkat kemenangan itu, Persija Jakarta kini naik ke posisi kedua di klasemen sementara Super League dengan 47 poin.

Adapun PSM Makassar tertahan di posisi ke-13 dengan 23 poin.

Persija tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan.

Sampai menit ke-13, Macan Kemayoran menguasai permainan dan terus menekan lini pertahanan PSM.

Semenit berselang, PSM balas mengancam. Alex De Aguiar melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari sisi kanan, namun bola masih melambung di sisi kanan gawang Persija.

Persija akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30 melalui sundulan Alaaeddine Ajaraie yang memanfaatkan umpan silang cepat dari Allano Lima. Gol tersebut membawa tuan rumah unggul 1-0.

Empat menit kemudian, Allano kembali mengancam. Ia mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti, tetapi sepakannya berhasil ditepis kiper PSM Reza Arya Pratama.