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Persija Menang, Rizky Ridho Blakblakan Menyampaikan Keluhan, Masalah Serius

Persija Menang, Rizky Ridho Blakblakan Menyampaikan Keluhan, Masalah Serius
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Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persija vs Persik Kediri di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10), berakhir dengan skor 2-1.

Bek Persija Rizky Ridho mengeluhkan kondisi rumput JIS yang dinilainya menyulitkan timnya untuk menampilkan permainan terbaik di tengah ambisi menjadi juara BRI Super League 2026/2027.

"Setiap tahun seperti ini. Kami dituntut untuk main bagus, menang, cuma lapangannya begini. Kami cuma berharap terus mendapatkan keberuntungan di setiap pertandingan," kata Ridho dalam jumpa pers setelah pertandingan kontra Persik di JIS, Senin.

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Ridho menyampaikan hal itu setelah Persija harus berjibaku untuk mengalahkan Persik.

Pada laga itu, Persija meraih kemenangan tipis 2-1, di mana Ridho melesakkan gol kedua (66').

Gol Persija lainnya dibuat Denis Kolinger (64'). Persik takluk setelah unggul lebih dahulu dari upaya Imanol Garcia (10').

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Menurut Ridho, kondisi lapangan JIS yang tidak maksimal membuat para pemain kesulitan mengalirkan bola. Dia menegaskan, itu juga dirasakan oleh tim tamu.

Dia mengatakan hal itu yang menyebabkan seluruh gol pada laga versus Persik berawal dari situasi bola mati atau set piece. Gol Persik dari sepak pojok, sementara dua gol Persija diawali dari situasi tendangan bebas.

Seusai pertandingan Persija vs Persik Kediri di JIS, Senin (26/10), Rizky Ridho menyampaikan keluhan.

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