Persija Menang Tebal setelah Dikalahkan Persib, Souza Bilang Jakmania Bahagia

Suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menang 3-1 atas tuan rumah Persik pada pertandingan pekan ke-33 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5).

Pelatih Persija Mauricio Souza mengatakan pergantian pemain yang dia lakukan pada babak kedua berperan besar dalam kemenangan tersebut.

"Hari ini pemain pengganti membuat perbedaan besar bagi tim kami,” tutur Souza seperti dikutip laman Persija pada Sabtu.

Souza memasukkan Gustavo Almeida dan Maxwell untuk menggantikan Mauro Zijlstra dan Alaeddine Ajaraie pada menit ke-54.

Delapan menit berikutnya, ia mengganti Jean Mota dan Jordi Amat untuk memasukkan Van Basty Sousa dan Witan Sulaemen.

Setelah mengganti empat pemain, Persija berbalik unggul.

Gustavo memborong dua gol dalam kurun waktu tiga menit, dimulai dari tandukannya saat menyambut umpan Maxwell pada menit ke-64 dan saat memanfaatkan umpan Witan.

"Ada momen dalam pertandingan ketika mereka lebih baik dari kami, tapi saya pikir secara keseluruhan kami lebih mengendalikan permainan," kata pelatih asal Brasil tersebut.

Kemenangan Persija menurut Souza membawa kebahagiaan untuk Jakmania, setelah dikalahkan Persib.

