Persija Menang Tipis dari PSBS, Van Basty Sousa Bicara Soal Kesulitan

Gelandang Persija Jakarta Van Basty Sousa. Foto: diambil dari persijaid

jpnn.com, SLEMAN - Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSBS Biak dalam pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4/2026), Persija langsung menggebrak sejak menit awal.

Baru tujuh menit laga berjalan, Emaxwell Souza sukses mencetak gol lewat penyelesaian tajam setelah menerima umpan matang dari Fabio Calonego.

Baca Juga:

Gol cepat itu seperti membuka jalan bagi Persija untuk mengendalikan pertandingan. Sepanjang laga, tim Macan Kemayoran tampil dominan dan terus menggempur lini pertahanan PSBS yang memilih bertahan total.

Memasuki babak kedua, tekanan tidak juga berkurang. Persija tetap agresif, membangun serangan demi serangan untuk menambah keunggulan. Namun solidnya pertahanan tuan rumah membuat peluang-peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi gol tambahan.

Gelandang Persija, Van Basty Sousa, mengakui laga tersebut jauh dari kata mudah meski timnya mendominasi permainan.

Baca Juga:

Menurutnya, pendekatan bertahan yang diterapkan lawan membuat Persija kesulitan mengembangkan variasi serangan.

“Kami terus menekan sepanjang pertandingan, tapi ini tidak mudah. Mereka datang dengan fokus bertahan, jadi kami kesulitan menciptakan peluang yang benar-benar bersih,” ungkap Van Basty Sousa.

BERITA TERKAIT
