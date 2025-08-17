menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta

Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta

Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi pemain Persija Jakarta Maxwell seusai mencetak gol ke gawang Persis Solo pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8). Foto: Persija.id

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali tampil digdaya di Super League 2025/26 setelah menang melawan Persis Solo.

Bertandang ke Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8), skuad asuhan Maurício Souza menang dengan skor 3-0.

Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran di laga ini dicetak oleh Gustavo Franca (45+2), Maxwell (62), dan Eksel Runtukahu (90+3).

Baca Juga:

Dengan hasil ini tim asal ibu kota tersebut mencetak rekor apik musim ini dengan mengoleksi dua kemenangan beruntun.

Rizky Ridho dan kolega tercatat juga tampil solid dengan telah mengemas tujuh gol dalam dua gol.

Tidak hanya itu, jala gawang Persija yang dikawal Carlos Eduardo masih belum kebobolan.

Baca Juga:

Persis Solo hampir membobol gawang Persija pada laga ini lewat Althaf Indie pada menit ke-86.

Wasit Asep Yandis yang memimpin laga menganulir setelah sebelumnya Gervane Kastaneer yang memberikan umpan telah berada di posisi offside.

Persija Jakarta kembali tampil digdaya di Super League 2025/26 setelah menang melawan Persis Solo, Sabtu (16/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI