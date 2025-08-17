Persija Mengamuk di Kandang Persis Solo, Rekor Apik Tercipta

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali tampil digdaya di Super League 2025/26 setelah menang melawan Persis Solo.

Bertandang ke Stadion Manahan, Solo, Sabtu (16/8), skuad asuhan Maurício Souza menang dengan skor 3-0.

Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran di laga ini dicetak oleh Gustavo Franca (45+2), Maxwell (62), dan Eksel Runtukahu (90+3).

Dengan hasil ini tim asal ibu kota tersebut mencetak rekor apik musim ini dengan mengoleksi dua kemenangan beruntun.

Rizky Ridho dan kolega tercatat juga tampil solid dengan telah mengemas tujuh gol dalam dua gol.

Tidak hanya itu, jala gawang Persija yang dikawal Carlos Eduardo masih belum kebobolan.

Persis Solo hampir membobol gawang Persija pada laga ini lewat Althaf Indie pada menit ke-86.

Wasit Asep Yandis yang memimpin laga menganulir setelah sebelumnya Gervane Kastaneer yang memberikan umpan telah berada di posisi offside.