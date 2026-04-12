menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persija Menghancurkan Persebaya, Bhayangkara FC Untung

Persija Menghancurkan Persebaya, Bhayangkara FC Untung

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persija vs Persebaya pada pekan ke-27 Super League di GBK. Foto: persebaya

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mengakhiri puasa kemenangan dengan menghantam Persebaya Surabaya 3-0 pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) malam.

Kemenangan yang ganteng itu didapat setelah Persija gagal menang dalam tiga pekan sebelumnya; 2-3 vs Bhayangkara FC, 1-1 vs Dewa United, dan 2-2 vs Borneo FC.

Buat Persebaya, kekalahan itu membuat tim berjuluk Bajol Ijo gagal menyalip Bhayangkara FC.

Bhayangkara si Tim Milik Polri untung, lantaran meski kalah 1-2 dari Persijap Jepara, masih bertahan di urutan ke-5.

Persijap lah yang menghentikan enam kemenangan beruntun Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC untung, karena selain Persebaya, Persita Tangerang juga keok di pekan ke-27 ini.

Lihat hasil, jadwal pertandingan. dan klasemen Super League pekan ke-27. Belum selesai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI