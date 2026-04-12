Persija Menghancurkan Persebaya, Bhayangkara FC Untung

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta mengakhiri puasa kemenangan dengan menghantam Persebaya Surabaya 3-0 pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) malam.

Kemenangan yang ganteng itu didapat setelah Persija gagal menang dalam tiga pekan sebelumnya; 2-3 vs Bhayangkara FC, 1-1 vs Dewa United, dan 2-2 vs Borneo FC.

Buat Persebaya, kekalahan itu membuat tim berjuluk Bajol Ijo gagal menyalip Bhayangkara FC.

Bhayangkara si Tim Milik Polri untung, lantaran meski kalah 1-2 dari Persijap Jepara, masih bertahan di urutan ke-5.

Persijap lah yang menghentikan enam kemenangan beruntun Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC untung, karena selain Persebaya, Persita Tangerang juga keok di pekan ke-27 ini.