Persija Mengunci Eksel Runtukahu yang Moncer Musim Lalu

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta memastikan Eksel Runtukahu tetap menjadi bagian dari skuad untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Ketajaman yang ditunjukkan musim lalu membuat manajemen Macan Kemayoran tak ragu melanjutkan kerja sama dengan penyerang asal Tondano tersebut.

Keputusan mempertahankan Eksel tak lepas dari kontribusinya sepanjang musim 2025/2026.

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Meski bukan pilihan utama di setiap laga, striker berusia 27 tahun itu mampu mencetak enam gol dari 23 penampilan dan menjadi salah satu penyerang lokal paling produktif di kompetisi.

Korban keganasan Eksel tersebar ke sejumlah tim. Dia membobol gawang Persis Solo, dua kali menjebol Arema FC, mencetak gol ke gawang Persik Kediri, dan menutup musim dengan dua gol penting ke gawang Persebaya.

Selain itu, ia juga menyumbang satu assist, mencatatkan 33 tembakan dengan 18 di antaranya tepat sasaran.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menilai performa Eksel musim lalu menjadi bukti sang pemain layak dipertahankan. Namun, ia berharap produktivitas sang striker bisa meningkat pada musim depan.

"Musim lalu Eksel dapat menjawab kepercayaan kami dengan baik. Kami sangat mengapresiasinya. Kini, kami sepakat untuk terus melanjutkan kebersamaan dan berharap Eksel hadir di musim depan dengan level permainan yang lebih tinggi," ujar Prapanca.