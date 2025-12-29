Persija Menggunduli Bhayangkara FC, Malut United Tergusur
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta merespons panasnya persaingan di papan atas Super League dengan menaklukkan Bhayangkara FC.
Pada pertemuan laga tunda pekan ke-8 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/12) malam WIB itu, Persija mengganyang Bhayangkara FC 3-0.
Persija yang bermain setelah Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dan Malut United menundukkan Borneo FC, tampak tampil penuh percaya diri.
Selain lantaran turun dengan kekuatan terbaik, Persija juga pantas tampil nyaman di GBK karena kehadiran Jakmania yang memenuhi stadion.
Kemenangan dari Bhayangkara FC membuat Persija kembali ke posisi ketiga, berjarak dua poin dari Borneo FC dan Persib Bandung di urutan kedua dan di puncak.
Persija menggusur Malut United yang sehari sebelumnya menduduki posisi ketiga.
Persija Jakarta menaklukkan Bhayangkara FC. Cek klasemen Super League. Papan atas panas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Buka Mitra Store di Garut, Bobotoh Tumpah Ruah Sambut Julio Cesar & Patricio Matricardi
- Live Streaming Bali United Vs Dewa United: Dahulu Teman Kini Lawan
- Menjelang Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Paul Munster Teringat Kenangan 6 Tahun Lalu
- Comeback Dramatis Malut United atas Borneo FC, Kado Istimewa untuk Kota Ternate
- Cek Jadwal & Klasemen Super League, Ada Bali United Vs Dewa United Sore Ini
- Persib Bandung Tak Ingin Terlena, Beckham Putra Sudah Fokus ke Persik Kediri