Persija Menggunduli Bhayangkara FC, Malut United Tergusur

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta merespons panasnya persaingan di papan atas Super League dengan menaklukkan Bhayangkara FC.

Pada pertemuan laga tunda pekan ke-8 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/12) malam WIB itu, Persija mengganyang Bhayangkara FC 3-0.

Persija yang bermain setelah Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dan Malut United menundukkan Borneo FC, tampak tampil penuh percaya diri.

Selain lantaran turun dengan kekuatan terbaik, Persija juga pantas tampil nyaman di GBK karena kehadiran Jakmania yang memenuhi stadion.

Kemenangan dari Bhayangkara FC membuat Persija kembali ke posisi ketiga, berjarak dua poin dari Borneo FC dan Persib Bandung di urutan kedua dan di puncak.

Persija menggusur Malut United yang sehari sebelumnya menduduki posisi ketiga.