Persija Menitipkan 5 Wonderkid ke Persis Solo, Berikut Ini Daftar Namanya
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta resmi meminjamkan lima pemain muda jebolan Elite Pro Academy (EPA) U-20 ke Persis Solo.
Pelatih Persija U-20 musim 2025/2026 Furqon Alqatiri memberikan pesan khusus kepada lima pemain tersebut.
Ia menegaskan, seluruh pemain harus menunjukkan komitmen, disiplin, dan profesionalisme selama menjalani masa peminjaman.
Menurutnya, pengalaman bermain di level senior akan menjadi bekal berharga untuk perkembangan karier mereka.
"Berikan yang terbaik dan ikuti arahan pelatih. Tetap jaga komitmen dan disiplin dalam setiap kesempatan. Intinya, jangan sampai membuat malu Persija karena mereka tetap membawa nama klub," ujar Furqon.
Lima pemain yang dipinjamkan Persija ke Persis Solo ialah Theodore Evan Leeming, Oliver Leeming, Gabrieltus Alkevin, Ahmad Mujadid, dan Fandi Ahmad Muzaki.
Mereka merupakan jebolan Elite Pro Academy (EPA) U-20 yang sebelumnya menjadi andalan Persija di kompetisi kelompok usia.
Persija sengaja melepas kelima pemain tersebut agar mendapatkan menit bermain lebih banyak di kompetisi senior.
Persija Jakarta meminjamkan lima pemain mudanya ke Persis Solo agar mereka mendapatkan menit bermain dan lebih matang.
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