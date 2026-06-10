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Persija Menyimpan Harta Karun, Shin Tae Yong Siap Membukanya

Persija Menyimpan Harta Karun, Shin Tae Yong Siap Membukanya
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Pelatih baru Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta memasuki babak baru setelah menunjuk Shin Tae Yong sebagai pelatih.

Di balik target bersaing di papan, Macan Kemayoran diperkirakan tetap mempertahankan satu identitas yang selama ini melekat kuat, yakni membuka jalan bagi pemain muda.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Selama berkiprah sebagai pelatih, pria asal Korea itu dikenal memiliki keberanian mempercayakan posisi penting kepada pemain-pemain muda.

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Bagi Shin Tae Yong, kemajuan sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberanian klub memberikan menit bermain kepada generasi penerus.

"Demi masa depan sepak bola Indonesia, saya berpikir bahwa kami harus secara jelas dan pasti memberikan banyak kesempatan bermain kepada para pemain muda," jelasnya.

Mantan arsitek Timnas Indonesia itu menilai proses pembelajaran terbaik bagi pemain muda ialah merasakan langsung tekanan pertandingan.

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"Saya selalu berpikir bahwa anak-anak muda Indonesia harus berkembang melalui pertandingan secara langsung."

"Hanya dengan cara itulah sepak bola Indonesia bisa maju. Saya selalu memegang prinsip itu," tambahnya.

Di tengah ambisi meraih prestasi, Shin Tae-yong menegaskan komitmen yang bisa menentukan masa depan Persija Jakarta.

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