Persija Pecat Mauricio Souza, Siapa Penggantinya?

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memecat Mauricio Souza.

Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak.

"Coach Mauricio telah membawa karakter yang kuat bagi wajah Persija musim ini. Namun, karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan," ujar Direktur Persija Mohamad Prapanca dikutip dari laman resmi klub, Selasa,

Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza, yakni asisten pelatih Italo Bartole Resende, pelatih fisik Vitor Branco da Cruz, pelatih kiper Gerson Rodrigues Rios, analis Caio Araujo, dan penerjemah Claudio Luzardi.

"Kami mendoakan Mauricio beserta stafnya, Coach Italo, Vitor, Gerson, Caio, dan Luzardi, agar semakin sukses dan bersinar di perjalanan berikutnya," ujar Prapanca.

Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza, yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat.

"Kami akan menentukan sosok yang paling tepat untuk membawa Persija meraih juara pada musim 2026/2027," katanya.

Manajemen Persija menyebut Souza meninggalkan jejak selama menangani Macan Kemayoran dalam Super League 2025/2026.