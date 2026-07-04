Persija Perpanjang Kontrak, Witan Sulaeman ungkap Peran STY

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Witan Sulaeman mendapatkan perpanjangan kontrak selama tiga musim dari manajemen Persija Jakarta.

Pemain kelahiran 8 Oktober 2001 itu merasa terhormat tim berjuluk Macan Kemayoran masih memberikan kepercayaan kepada dirinya.

Pesepak bola asal Palu itu sangat senang terlebih musim depan Persija Jakarta akan depan dilatih oleh manajer asal Korea, Shin Tae-yong.

Kolaborasi keduanya tercatat sudah terjalin sejak Witan dan STY berada di Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020 silam.

Untuk itu suami dari Rismahani tidak ragu memperpanjang masa bakti di tim pemilik 11 gelar juara tersebut selama tiga tahun ke depan.

“Alasan utama saya bertahan di Persija adalah karena saya dan keluarga mencintai Persija dan Kota Jakarta.”

“Kedua, kehadiran coach Shin sebagai pelatih kepala juga menjadi salah satu penyebab saya ingin melanjutkan perjalanan saya di sini,” ujar pemilik 46 caps di Timnas Indonesia itu.

Witan Sulaeman juga bertekad untuk bisa mempersembahkan gelar juara bagi Persija Jakarta pada Super League 2026/27.