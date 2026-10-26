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Persija & Persebaya Menang, Bhayangkara FC Belum Terkalahkan

Persija & Persebaya Menang, Bhayangkara FC Belum Terkalahkan
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Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menjaga pucuk klasemen Super League seusai bersusah payah menundukkan Persik Kediri di pekan ke-7.

Pada laga di Jakarta International Stadium, Senin (26/10) malam itu, Persija tertinggal lebih dahulu sebelum memenangi pertarungan dengan skor 2-1.

Pertempuran di JIS penuh drama, sarat tontonan seru, diwarnai cekcok antarpemain, dan menegangkan.

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Persik unggul lebih dahulu melalui Imanol Garcia pada menit ke-10, lalu Persija menyamakan kedudukan dan berbalik unggul melalui Denis Kolinger (64) dan Rizky Ridho (66).

Persija sempat mencetak gol melalui Ivan Mamut pada menit 90+1, tetapi dianulir. Bukan karena offside, tetapi lantaran beberapa saat sebelum gol itu terjadi pelanggaran di daerah Persija.

Hingga laga tuntas, skor 2-1 untuk kemenangan Persija si Macan Kemayoran.

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Rizky Ridho dan kawan-kawan pun memimpin klasemen dengan 18 poin berjarak empat poin dari peringkat kedua yang dihuni Dewa United.

Pada waktu yang bersamaan, di Surabaya, tuan rumah Persebaya memenangi derbi Suramadu. Persebaya menaklukkan Madura United 3-1.

Lihat hasil, jadwal, dan klasemen Super League setelah Persija Jakarta menang dari Persik Kediri.

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