Persija Pesta Gol di HUT ke-98, Dewa United Gusur Persita, Klasemen Super League Berubah
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta merayakan hari jadinya yang ke-98 dengan cara spektakuler.
Macan Kemayoran berpesta gol saat menjamu Garudayaksa FC dengan kemenangan telak 5-1 pada pekan ke-11 Super League 2026/2027, Sabtu (28/11/2026).
Tim besutan Shin Tae-yong masih nyaman bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 25 poin dari 11 pertandingan.
Alexander Jeremejeff menjadi salah satu bintang kemenangan Persija. Striker tersebut memborong dua gol, masing-masing pada menit ke-29 dan ke-63.
Persija sudah membuka keunggulan melalui Kwon Chang-hoon pada menit ke-15. Persija menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.
Garudayaksa FC sempat memberikan perlawanan setelah Brian Rubio memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50. Namun, harapan tim tamu untuk mengejar ketertinggalan langsung mendapat pukulan telak.
Persija kembali menjauh lewat gol kedua Jeremejeff pada menit ke-63. Tiga menit berselang, Wahyu Prasetyo justru mencetak gol bunuh diri yang membuat keunggulan tuan rumah semakin besar.
Ivan Mamut kemudian melengkapi pesta gol Persija pada menit ke-73. Skor 5-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.
Persija Jakarta sukses berpesta di HUT ke-97 setelah mengalahkan Garudayaksa FC. Kekuatan lain juga datang dari Dewa United.
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