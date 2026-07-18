Persija Pilih Latihan di Thailand untuk Sambut Musim 2026/2027

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut kompetisi Super League musim 2026/2027, Persija Jakarta menjalani program pemusatan latihan (Training Camp/TC) di Thailand.

Latihan itu digelar selama tiga pekan dari 27 Juli sampai 16 Agustus 2026.

Pelatih Persija Shin Tae-yong mengatakan TC di Thailand menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kondisi fisik, taktik, serta kekompakan tim sebelum memasuki kompetisi resmi.

“Kami akan menjalani pemusatan latihan di Thailand mulai 27 Juli hingga 16 Agustus 2026,” ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu.

Jadwal TC tersebut berdekatan dengan pelaksanaan Piala Presiden Elite 2026 yang akan dimulai pada 25 Juli 2026.

Shin Tae-yong menegaskan agenda di Thailand telah dirancang sejak jauh hari, bahkan sebelum Persija menerima jadwal turnamen tersebut.

Menurutnya, program pemusatan latihan sudah masuk dalam rencana persiapan sejak dia mulai menangani Persija. Oleh karena itu, agenda tersebut tidak dapat diubah secara mendadak karena seluruh kebutuhan tim selama berada di Thailand telah dipersiapkan.

Rencana pelatihan di Thailand berdampak pada tim utama Macan Kemayoran yang tidak akan turun di Piala Presiden. Sebagai gantinya, mereka mengikutsertakan tim Elite Pro Academy U20 (EPA U20) yang menjadi juara kompetisi EPA U20 Super League musim lalu.