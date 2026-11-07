Persija Pimpin Klasemen, Tak Ada Lagi Tim Tak Terkalahkan
Sabtu, 07 November 2026 – 22:10 WIB
jpnn.com - SERANG - Kejutan besar terjadi di pekan ke-9 Super League.
Persita Tangerang yang hingga pekan ke-8 tak terkalahkan akhirnya tumbang.
Sukar dipercaya. Keperkasaan Persita si Pendekar Cisadane runtuh di kandang sendiri oleh tim papan bawah Isenmulang Kalteng FC. Persita kalah 0-1.
Sementara itu, Persija Jakarta yang memenangi laga sulit melawan Persebaya Surabaya, kembali memimpin klasemen.
Persebaya yang keok, rentan makin jauh dari papan atas (Top 6). (il/jpnn)
Hasil, Jadwal, dan Klasemen
ileague
Lihat ke mari hasil pertandingan, jadwal sisa pekan ke-9, dan klasemen Super League.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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