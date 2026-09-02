Persija Pinjamkan Van Basty Sousa ke Borneo FC, Langkah Berani?

jpnn.com - Persija Jakarta akhirnya meminjamkan Van Basty Sousa ke Borneo FC pada musim 2026/27.

Pemain kelahiran 27 November 1994 itu dilepas seusai tidak masuk ke dalam skema permainan Shin Tae-yong.

Pada awalnya manajemen Macan Kemayoran sempat ingin mempertahankan pemain asal Paraiba itu di awal musim.

Kedatangan STY membuat praktis mantan penggawa Nautico di Liga Brasil tersebut harus tersisih dan tidak mendapatkan tempat di skuad Persija.

Manajer Persija, Ardhi Tjahjoko berharap Sousa bisa mendapatkan menit bermain saat dipinjamkan ke Borneo FC.

Terlebih di skuad Pesut Etam itu pasti membutuhkan jasa Sousa yang dikenal kerja keras di dalam maupun luar lapangan.

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“Sousa adalah pemain yang tangguh di lapangan dan memiliki pribadi yang hangat di luar lapangan,” ujar Ardhi.

“Kami berharap masa peminjaman ini dapat menjadi bagian penting dalam proses perkembangannya.”