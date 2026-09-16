Persija Pukul Borneo FC dan Persib, Shin Tae-yong Beri Peringatan

jpnn.com - Persija Jakarta tengah berada dalam tren positif setelah tidak terkalahkan dalam dua laga awal Super League 2026/27.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai kemenangan atas Borneo FC (1-0) dan Persib Bandung (2-1) memberikan dampak positif terhadap mental bertanding anak asuhnya.

Apalagi, Macan Kemayoran akan menghadapi Java United pada pertandingan berikutnya.

"Tahun lalu Borneo FC dan Persib Bandung merupakan tim peringkat kedua dan juara Super League. Tentu tidak mudah melawan karena mereka kuat," ujar Shin.

"Jadi, dua kemenangan beruntun di awal kompetisi melawan tim yang punya kekuatan seperti itu merupakan hasil yang luar biasa."

Persija tidak ingin jemawa karena kompetisi masih panjang. Rizky Ridho dan kolega tetap dituntut menjaga fokus pada setiap pertandingan, termasuk saat menghadapi Java United pada Sabtu (19/9/2026).

Laga tersebut rencananya berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

"Saya rasa dua pertandingan ini sangat penting dan akan sangat membantu kami dalam menjalani kompetisi ke depannya,” ungkap Shin.