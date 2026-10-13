Persija Puncaki Klasemen Super League 2026/2027, Fabio Calonego: Kami Berada di Jalur Tepat

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta memuncaki klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 setelah menyapu bersih empat laga awal.

Kemenangan terakhir Macan Kemayoran ialah ketika mempermalukan tuan rumah PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10).

Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego menyebut timnya berada di jalur tepat setelah meraih empat kemenangan dalam empat laga pertama BRI Super League 2026/2027.

“Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kami berada di jalur yang tepat. Mari terus bekerja keras,” kata Fabio, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (13/10).

Berkat empat kemenangan tersebut, Persija kini memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Mereka kini menjadi satu-satunya tim yang mencatatkan rekor sempurna di musim ini.

Persija memimpin satu poin dari Dewa United Banten FC di peringkat kedua, dan tiga angka atas Bali United di posisi ketiga.

Tim asuhan Shin Tae Yong tersebut juga menjadi tim dengan pertahanan terbaik sejauh ini, karena baru kemasukan satu gol.

Fabi mengapresiasi dukungan luar biasa Jakmania yang hadir di Stadion Sultan Agung dan menciptakan atmosfer layaknya bermain di kandang sendiri.