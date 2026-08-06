Persija Rebut Posisi 3 Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Temukan Harta Karun

jpnn.com - Persija Jakarta menutup kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis seusai menundukkan Arema FC 3-1 pada laga perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8/2026).

Namun, bagi Shin Tae-yong, kemenangan itu bukan sekadar soal skor. Pelatih asal Korea tersebut menyoroti penampilan para pemain muda dan pemain lokal yang tampil di luar dugaan.

Meski Persija datang dengan persiapan minim dan skuad yang belum sepenuhnya lengkap, Shin menilai semangat juang serta kualitas yang ditunjukkan para pemain menjadi sinyal positif menjelang bergulirnya kompetisi musim baru.

"Terutama para pemain muda, mereka tampil sangat baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka bermain lebih baik daripada yang saya sangka," kata Shin Tae-yong.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengaku puas karena para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik sepanjang pertandingan.

Menurutnya, kondisi tim yang belum ideal tidak menghalangi para pemain untuk memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan.

"Khususnya para pemain lokal dan pemain muda, saya sangat berterima kasih kepada mereka. Kami memang datang dengan persiapan yang kurang, tetapi saya sangat puas karena bisa melihat kemampuan mereka," ujarnya.

Shin juga mengingatkan Persija masih belum berada di level terbaik.